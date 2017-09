Øker for ferskfiskordningen

Det blir nå fritt fiske etter hyse for den konvensjonelle havfiskeflåten og prosentvis økning for de som leverer torsk innen ferskfiskordningen.

Foto: Bjørn Tore Forberg

Fiskeridirektøren har besluttet å øke tillatt torskefangst innenfor ferskfiskordningen til inntil 50 prosent på ukebasis for fartøy i åpen og lukket kystgruppe, heter det i en melding fra fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektøren har videre besluttet å refordele hyse for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut. Det innføres fritt fiske etter hyse for konvensjonelle havfiskefartøy. Fartøy med torsketråltillatelse får kvoteøkning, og maksimalkvoten utgjør 732 tonn hyse pr. kvotefaktor.

- Vi minner om at fisket kan bli stoppet på kort varsel.

Endringene har virkning fra og med mandag 2. oktober 2017.