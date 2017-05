Øker hysekvota

Fiskeridirektoratet refordeler hysa i havfiskeflåten. Nå vanker det høyere kvoter.

Foto: Dag Erlandsen

Her er dagens melding:

Fiskeridirektøren ber samtlige mottakere om å videreformidle følgende melding til sine medlemmer:

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

ØKTE KVOTER I FISKE ETTER HYSE

Fiskeridirektøren har besluttet å reforedele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut. Konvensjonelle havfiskefartøy gis maksimalkvoter på 240 tonn hyse pr. kvotefaktor.

- Vi minner om at fisket på maksimalkvotetillegget kan bli stoppet på kort varsel, heter det i meldinga fra fiskeridirektøren.

Endringen har virkning fra og med i dag, mandag.

I følge direktoratets kvotestatistikk ligger trålerflåten 2200 tonn bak fjoråret i hyseregnskapet. Den konvensjonelle flåten ligger drøyt 4000 tonn bak og har per uke 19 en restkvote på 51.500 tonn, av en kvote på 72.500 tonn.