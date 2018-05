Øker hysekvoten

Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Det innføres fritt fiske etter hyse for fartøy i lukket gruppe på og over 15 meter hjemmelslengde som fisker med konvensjonelle redskap.

Konvensjonelle havfiskefartøy gis maksimalkvoter på 160 tonn hyse pr. kvotefaktor.

Beslutningen har virkning fra og med mandag 21. mai.