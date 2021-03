Øker hysekvotene nord for 62 grader

Beslutningen har virkning fra i dag, fredag, melder Fiskeridirektøren.

Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62° for å legge til rette for at tildelte gruppekvoter kan utnyttes fullt ut. Konvensjonelle havfiskefartøy og torsketrålere gis en kvoteøkning på ti prosent.

– Dette innebærer maksimalkvoter på 145 tonn hyse pr. kvotefaktor for konvensjonelle havfiskefartøy og på 579 tonn hyse pr. kvotefaktor for torsketrålere.