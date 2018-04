Øker hysekvotene

Fritt hysefiske for fartøy under 15 meter, melder Fiskeridirektøren.

Foto: Erik Jenssen

Fiskeridirektøren har besluttet å innføre fritt fiske etter hyse nord for 62°N for fartøy i lukket gruppe under 15 meter hjemmelslengde som fisker med konvensjonelle redskap. For fartøy i lukket gruppe på og over 15 meter hjemmelslengde øker kvotene slik:

For fartøy med hjemmelslengde mellom 15 og 20,9 meter og største lengde under 11 meter øker kvotene med 110 %

For fartøy med hjemmelslengde mellom 15 og 20,9 meter og største lengde over 11 meter øker kvotene med 100 %

For fartøy med hjemmelslengde over 21 meter og største lengde under 11 meter øker kvotene med 133 %

For fartøy med hjemmelslengde over 21 meter og største lengde over 11 meter øker kvotene med 120 %

Kvoteøkningen innføres for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut. Beslutningen har virkning fra og med torsdag 19. april.