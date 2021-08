Øker kapasiteten og dobler mannskapet

Koronaen forsinket

Båten skulle i følge kontrakten vært levert 1. september 2020.

– Vi gikk fra verftet i Gdansk i Polen 14. juli, og ankom Bergen tre dager senere. Der tollklarerte vi henne inn, og gikk videre nordover. Hun er dermed ti måneder forsinket.

Granli og mannskapet hans er dermed svært klare for å komme i drift.

– I fjor høst solgte vi jo gamle «Slettenberg», så siden da har vi ikke fisket noe. Men vi har vært i Polen selv for å følge opp byggingen, og det har vært veldig greit. Vi har vært nødt til det, for siden koronaen kom, har de som skulle følge opp byggingen, ikke kommet seg dit. Koronaen har ødelagt mye, ikke bare for oss, men for de fleste, forklarer Granli.

– Skal døpes aller først

Med litt flaks er de i gang på feltet om en måneds tid.

– Når vi begynner å fiske, er det primært torsken og hysa vi skal gå etter. Vi er jo veldig forsinket, så vi har mye igjen å fiske. Utpå høsten blir det vel NVG-silda vi skal fiske på.

Akkurat når det blir, er ennå ikke helt avklart.

– Det blir så snart vi er ferdig med prøvefisket, og så snart som mulig. Når alt fungerer, får vi i ordinært fiske. Forhåpentligvis blir det i siste halvdel av september. Men aller først skal vi hjem til Nord-Lenangen og ha dåp på nyskuta. Uten dåp går det vel ikke så bra, spøker han.

– Hvordan dåpen blir, vet vi ikke ennå. Plutselig sprer koronaen seg igjen. Men ser det veldig bra ut, har vi tenkt å gjøre det sånn at alle som vil kan få komme ombord og se, avslutter en stolt skipper. 85-90 millioner kroner

Nye «Slettenberg» er rigget for trål, snurrevad og not. Totalt regner de med at prisen for nybygget vil havne på rundt 85-90 millioner kroner.

