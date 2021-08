Fiskeridirektoratet øker kvoteenheter for fartøy med ringnottillatelse og trålfartøy i fiske etter makrell i 2021.

For fartøy med ringnottillatelse økes kvoteenheten for beregning av fartøykvoten til 5,17. For trålfartøy økes kvoteenheten for beregning av fartøykvoten til 1,08.

Endringene gjelder fra og med i dag 18. august 2021.