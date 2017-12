Øker lager-kapasiteten

Mandag var det overtakelse av nybygget til Båtsfjord Sentralfryselager AS.

- Vi, byggherren, var veldig godt fornøyd med det nye lageret, heter det i en pressemelding signert styreleder Geir Knutsen.

Han forteller at det ble overlevert i henhold til kontrakten og ca 700 000,- under budsjett.

- Fra før har vi en kapasitet på 8500 tonn, nå får vi i tillegg plass til 500 tonn. Det betyr 9000 tonn til sammen. Sentralfryselageret tenker langsiktig, samt at vi ser behovet. Dette er et stort og viktig løft for bedriften. Vi konkurrerer med Tromsø, slår han fast.

På bildet til saken ser vi fra v. Kai Karstensen, levert kuldeteknisk anlegget, Torfinn Sørnes, levert elektroteknisk anlegget, Øyvind Rasch, prosjektleder totalentreprise Huurre Norway AS, Odd Arne Nilsen. prosjektleder, Alpha Prosjekt AS, Geir Knutsen, byggherre, Karl Frode Helander, byggekontrollør og Ronny Eriksen, fungerende daglig leder.