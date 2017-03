Øker med 10 tonn

Fiskeridirektøren har besluttet å øke kvote i fiske etter torsk.

- Vi har i dag besluttet å øke torskekvotene nord for 62°N for fartøy i åpen kystgruppe som fisker innenfor kystfiskekvoten med 10 tonn per fartøy. Kvotetillegget gis som et maksimalkvotetillegg, heter det i meldingen fra Fiskeridirektøren.

Den opprinnelige kvoten var 16 tonn. Nå er den altså 26 tonn.

Beslutningen har virkning fra og med fredag 31. mars.

Fiskere i disse kommunene kan melde seg på:

Finnmark: Alta, Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Hammerfest, Hasvik, Karasjok, Kautokeino, Kvalsund, Lebesby, Loppa, Måsøy, Nesseby, Nordkapp, Porsanger, Sør-Varanger, Tana, Vadsø og Vardø.

Troms: Karlsøy, Kåfjord, Nordreisa, Kvænangen, Lyngen, Skjervøy, Storfjord, Balsfjord, Sørreisa, Salangen, Gratangen, Lavangen og Skånland. For merkeregistrerte fartøy i Tromsø kommune må eier av fartøy være bosatt i en av grunnkretsene Jøvik, Olderbakken, Lakselvbukt, Lakselvdalen, Sjøvassbotn, Stordal, Sjursnes, Reiervik, Breivika eller Ullsfjordmoane.

Nordland: Narvik, Hamarøy, Tysfjord og Evenes.