Øker med en halv milliard

Totalomsetningen til Råfisklaget går riktignok ned, men det er likevel et lyspunkt i tallene fra Norges Råfisklag. Det kan bety at 2017 blir et rekordår for norske fiskere.

Foto: Bjørn Tore Forberg

Råfisklagets omsetning i sist uke (uke 42) utgjorde 113,4 mill kroner som riktignok er foreløpig tall. Det bestod i 101,5 mill kroner etter leveranser fra norske båter og 12,0 mill kroner på utenlandske båter, melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Totalen var vel 20 mill kroner bak uke 41, som endte på 136,3 mill kroner fordelt med 116,7 mill kroner på norske og 19,6 mill kroner på leveranser fra utenlandske båter.

Også hvis vi sammenligner med uke 42 i fjor kom vi dårligere ut. Da var totalen 147,5 mill kroner, fordelt med 135,9 mill kroner på norske og 11,6 mill kroner på utenlandske.

Omsetningen for utenlandske båter i uke 42 i år, på 12,0 mill kroner, kom i hovedsak etter leveranse fra en russisk frysetråler med 860 tonn torsk og 170 tonn hyse.

Alt i alt ligger omsetningen til Norges Råfisklag per dags dato om lag hundre millionber kroner under fjoråret, men det skyldes at utenlandske fartøy har levert for 641 millioner kroner mindre enn på samme tid for et år siden.

Norske fiskere derimot har levert for drøy en halv milliard mer inntil samme uke i fjor.

Sist uke ble åtte milliarder fra norske fiskere passert, helt nøyaktig 8,061 milliarder mot «bare» 7,525 milliarder etter uke 42 sist år.