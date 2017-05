Øker minstemålet

Minstemålet på notfanget sei økes i området mellom 62°N og 66°33’N

I fisket etter sei med not mellom 62°N og 66°33’N er det beregnet fisket et kvantum som overstiger 3 000 tonn sei, slik at minstemålet på 35 cm ikke lenger skal gjelde, heter det i en melding fra Fiskeridirektøren.

Beslutningen har virkning fra og med torsdag 11. mai.