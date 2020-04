Øker minsteprisen på torsk

Dynamisk minstepris torsk 23.03-05.04 06.04-19.04 Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg) Sløyd uten hode Torsk over 6,0 kg 29,75 30,00 Torsk 2,5-6,0 kg 27,75 28,00 Torsk 1,0-2,5 kg 26,50 26,75 Torsk under 1,0 kg 23,75 24,00 Rund Torsk over 9,0 kg 19,83 20,00 Torsk 3,7-9,0 kg 18,50 18,67 Torsk 1,5-3,7 kg 17,67 17,83 Torsk under 1,5 kg 15,83 16,00 Levendetorsk Levendetorsk levert samfengt 22,50 22,67 Levendetorsk minst 2 kg 24,50 24,67 Levendetorsk 1-2 kg 17,50 17,67 Levendetorsk under 1 kg 14,00 14,17 Dynamisk minstepris sei 23.03-05.04 06.04-19.04 Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg) Sløyd uten hode Sei over 2,3 kg 11,80 11,60 Sei 1,2-2,3 kg 10,80 10,50 Sei under 1,2 kg 9,30 9,10 Sløyd med hode Sei over 2,6+kg 10,49 10,31 Sei 1,3-2,6 kg 9,60 9,42 Sei under 1,3 kg 8,27 8,09 Rund * Sei over 3,1 kg 8,44 8,29 Sei 1,6-3,1 kg 7,70 7,55 Sei under 1,6 kg 6,59 6,44 Dynamisk minstepris kongekrabbe 09.03-05.04 06.04-03.05 Premium kongekrabbe størrelse: Pris (kr/kg) Pris (kr/kg) Hannkrabbe over 3,2 kg 189,00 191,00 Hannkrabbe 2,2-3,2 kg 184,00 186,00 Hannkrabbe 1,6-2,2 kg 139,00 141,00