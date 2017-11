Øker minsteprisen på torsk og sei

Alle piler peker oppover. Dermed heises både torske- og seiprisene opp fra og med mandag.

Samtlige parameter som legges til grunn når de dynamiske fiskeprisene settes, viser at det er grunnlag for en økning både når det gjelder torsk og sei. Dermed ble samtlige priser heist opp under dagens møte, og som gjelder fra og med mandag 6. november.

Torskeprisene fra og med 6.november

Mens torsk går opp 75 øre til 21,00 kroner for størrelsen 2,5-6 kg, økes seiprisene med 50 øre kiloen til kroner 9,70 kroner for størrelse over 2,3 kg.

Prisene for sei og torsk gjelder frem til 19. november.