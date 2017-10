Øker seikvotene

Fiskeridirektøren øker seikvotene i kystflåten. Endringen har virkning fra og med mandag 23. oktober.

Foto: Dag Erlandsden

Fiskeridirektoratet melder at Fiskeridirektøren har besluttet å refordele sei nord for 62°N i lukket kystgruppe, for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Nye kvoteenheter for maksimalkvoter er som følger:

• Hjemmelslengde mellom 11-14,9 m og største lengde under 15 m: 48,0536

• Hjemmelslengde mellom 11-14,9 m og største lengde over 15 m: 26,2111

• Hjemmelslengde mellom 15-20,9 m og største lengde under 21 m: 30,1326

• Hjemmelslengde mellom 15-20,9 m og største lengde over 21 m: 16,9496

• Hjemmelslengde over 21 meter: 14,7781

- Vi minner om at fisket på maksimalkvotene kan bli stoppet på kort varsel, skriver direktoratet i sin melding.