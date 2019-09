Øker seitrålernes kvoter i nord

Fiskeridirektøren øker kvotene på torsk og hyse for seitrålerne.

Etter en gjennomgang av årets kvoteresultat så langt, besluttet Fiskeridirektøren fredag formiddag å øke kvotene på torsk og hyse for seitrålerne nord for 62 grader nord. Seitrålerne tildeles heretter en maksimalkvote på 267 tonn torsk og 273 tonn hyse per fartøy, heter det i en melding fra Fiskeridirektoratet.

De økte kvotene har virkning fra og med i dag, framgår det i meldingen.