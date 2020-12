Øker snøkrabbekvoten

Etter status quo over flere år, har Nærings- og fiskeridepartementet økt snøkrabbekvoten for neste år. Opp fra 4500 tonn til 6500 tonn.

– Vi har hatt fokus på innhenting av kunnskap om bestandens tilstand og utbredelse, og holdt totalkvoten på et stabilt nivå over flere år. Det kan ha gitt positive effekter og tillater oss nå et økt uttak, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

- Snøkrabbebestanden viser en positiv utvikling, og de positive prognosene i bestandsrådgivningen tillater oss å øke totalkvoten med 2000 tonn i 2021. Dette er i tråd med Havforskningsinstituttets anbefaling.

Stengningsperioden av hensyn til snøkrabbens skallskifte fastsettes til perioden 1. juli – 30. september, og minstemålet videreføres med 95 mm skjoldbredde. Øvrige forslag til reguleringer i snøkrabbefisket vil Fiskeridirektoratet sende på høring i januar.