Øker til tre skift i Senjahopen

Den økte tilgangen på reker gir seg nå konkrete utslag i aktiviteten på land.

Lavere torskekvoter har ført til at flere rederier har utnyttet reketråltillatelsene sine mer enn før. Denne vinteren har flere trålrederier satset på en rekerunde før torskefisket, og det har gitt seg utslag i bedre tider for fabrikken til Coldwater Prawns i Senjahopen. Troms Folkeblad (krever abonnement) melder at fabrikken nå øker staben for å utvide fra to til tre skift.

Nybygg

Anlegget driver tining, koking og pilling av industrireker, og har i dag 22 ansatte. Ifølge direktør Knut Helge Vestre skal de i første omgang øke staben med tre til fire nye medarbeidere.

– Fangstratene er gode, og fisket ser lovende ut for de neste fem til ti årene. Forskerne mener det er forsvarlig med et uttak på 70.000 tonn årlig. For vår egen del vil vi fra 2020 øke andelen råstoff fra egne trålere fra to til tre ettersom en av våre eiere får overlevert et nybygg i første kvartal neste år, sier Vestre til Troms Folkeblad.

I fjor ble det landet rundt 30.000 tonn reker, og Vestre spår at årets kvantum vil ligge mellom 45 og 50.000 tonn.

Drømmer om 24/7

Når det tredje skiftet kommer i drift 1. mai vil fabrikken ha 24 timers drift fem dager i uka. På lengre sikt ønsker Vestre seg sju dagers maksdrift for å utnytte fabrikken fullt ut.

- Med tre skift regner vi med å ta unna et råstoffvolum på 12.000–15.000 tonn og produsere 5.000-6.000 tonn ferdigvarer. Det gjør at vi venter en omsetning på rundt 350 millioner kroner inneværende år sier Vestre til Folkebladet.