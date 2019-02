Øker tørrfisk-kapasiteten

Med nye fiskehjeller og nytt klimaavdeling, har Gunnar Klos avdeling på Stø økt tørrfisk-kapasiteten med 40 prosent.

Foto: Øystein Ingilæ

De klarte akkurat å bli ferdig med det nye klimaanlegget til sesongen var i gang. Anlegget brukes som ordinært kjøleanlegg i sesongen, og som ettermodningsavdeling etter at tørrfisken er tatt ned fra hjell senere på året.

Det betyr at kapasiteten for tørrfisk er økt betraktelig på Stø.

1000 tonn på hjell

Tidligere har de hengt rundt 600 tonn til tørrfisk. I år satser de på å få 1.000 tonn hjell, det vil si mellom 200- og 250 tonn ferdigvarer.

Kapasitetsøkningen vitner samtidig at de har stor tro på et godt tørrfiskemarkedet. Ved siden av ordinær tørrfisk satser de i tillegg på tørking av biprodukter, det vil si torskehoder. Her har markedet vist en økende utvikling de siste årene. Først og fremst si det nigerianske markedet, ettersom alt av tørkede hode eksporteres til Afrika hvor hodene brukes som proteintilsetninger i supper.