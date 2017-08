Øker trålerkvoten

Trålerne får fiske mer hyse i nord.

Fiskeridirektøren har besluttet å reforedele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut. Trålerne gis maksimalkvoter på 632 tonn hyse pr. kvotefaktor.

- Vi minner om at fisket på maksimalkvotetillegget kan bli stoppet på kort varsel, heter det i meldingen.