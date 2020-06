Økning både for hyse og sei

Ved siden av økningen av torskekvoten foreslår forskerne å øke kvotene både for hyse, sei og snabeluer.

Med en hysebestand i godt hold foreslås det en økning på åtte prosent, slik at neste års hysekvoten blir på 232.537 tonn. For seien er rådet en økt Ing på 50 prosent til 197.799 tonn, men rådet for snabeluer settes til 66.158 tonn. Det vil si en økning på 18 prosent sammenlignet med årets kvote.

For vanlig uer frarådet det fangst, mens blåkveotekvoten for 2021 videreføres fra i år. Her er kvoterådet på 23.000 tonn.