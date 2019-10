Økning i fisketakten

Fisket etter fersk torsk, hyse og sei fortsetter å øke og har nå steget to uker på rad.

Fortsatt er det størst aktivitet på snurrevad. Når det gjelder kongekrabbe er det redusert omsetningsverdi fra uken før. I likhet med ferskomsetningen fortsetter aktiviteten å ta seg opp på frosset, melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

140 millioner kroner

I uke 42 var det landinger fra 11 båter, deriblant 2 teinebåter som leverte snøkrabbeklør. Råfisklagets ukeomsetning i uke 42 ble på 141,7 mill kroner som er foreløpig tall.

Herav gjaldt 15,2 mill kroner landinger fra 3 utenlandske frysebåter. En færøysk reketråler med 225 tonn reke/10,7 mill kroner og to russiske autolinebåter med i hovedsak 260 tonn torsk stod for resterende.

Omsetningen for norske båter utgjorde 126,5 mill kroner, fordelt med 79,3 mill kroner på fersk og 47,2 mill kroner på fryst råstoff. Til sammenligning hadde vi i fjor ei omsetning på 113,5 mill. kroner i uke 42. Av det var 18,7 mill kroner etter landinger fra utenlandske båter.

11 milliarder

Omsetningen for norske båter utgjorde 94,8 mill. kroner, hvorav 50,0 mill kroner kom etter landinger av ferskt råstoff, og 44,8 mill kroner var fryst. Oppdaterte tall for uke 41 i år viser en omsetning på 118,0 mill kroner. Av det var 11,0 mill kroner etter landing fra en færøysk rekebåt. Norske båter stod for ei omsetning på 107,0 mill kroner, fordelt med 64,0 på fersk og 43,0 mill kroner på fryst råstoff. Totalomsetningen pr uke 42 i år er 11,25 milliarder kroner.

Dette er nær 650 millioner kroner høyere enn til samme tid i fjor. For norske båter er det en økning på 530 mill. kroner, mens utenlandske har et pluss på vel 110 mill. kroner.