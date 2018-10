Økning i maksimalkvoter

Fiskeridirektøren med melding.

Foto: Scanfishphoto

Fiskeridirektøren har besluttet at det gjøres følgende endringer i kystgruppen sitt fiske etter makrell i 2018:

- Kvoteenheten for beregning av maksimalkvoten for fartøy i garn- og snøregruppen med største lengde under 15 meter økes fra 45,929 til 69,894 tonn.

- Fartøy i garn- og snøregruppen med største lengde på eller over 15 meter tildeles et maksimalkvotetillegg. Maksimalkvotetillegget kan fiskes med not/ trål. Kvoteenheten for beregning av maksimalkvotetillegget settes til 9 tonn.

- Kvoteenheten for beregning av maksimalkvoten for fartøy i kystnotgruppen under 13 meter største lengde økes fra 59,185 til 88,778 tonn.

Endringene har virkning fra og med i dag tirsdag 16. oktober 2018.