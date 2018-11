”Øksnesværing” er blitt til Einarson

Solgt til Botnhamn.

Foto: Privat

Det er Willy-Morten og Morten Johansen som har overtatt båten. Salgsoppdraget er gjennomført av Maritime Competence AS.

Båten blir en fin tilvekst for fiskeflåten på Senja. Den ble opprinnelig levert av Sletta Båtbyggeri AS, i dag Sletta Verft AS, som «Støttfjord» i august 2003. Dette var Sletta sitt nybygg nr. 100. Båten ble levert til Brødrene Bakken AS, Støtt. Ble i 2017 solgt, og døpt Øksnesværing. Nå er den altså havnet på Senja. Om altså døpt for tredje gang.