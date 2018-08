Økt fokus mot forsøpling

For å få fiskerne til å tenke seg en ekstra runde om før de hiver søppel over bord, skal Norges Fiskarlag spre klistremerker som de håper vil limes om bord i samtlige fiskefartøy.

Foto: Jan-Erik Indrestrand

Klistremerket er et første lite steg i å gjøre den jevne fisker mer miljøbevisst.

– I hovedsak vil vi spre klistremerket til våre medlemmer som en påminnelse til våre egne i det daglige. Norske fiskerier er grunnleggende avhengige av et rent og produktivt havmiljø. Vi må derfor starte med oss selv og fortsette å bygge holdninger for å få stoppet tilførsel av forurensing og søppel, samt rydde opp der hvor det er mulig, slår Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen fast.

Det er forøvrig Ingebrigtsen selv som har fotografert bildet som danner bakgrunnen på klistremerket. Motivet fant han under årets lofotfiske.

Å jobbe med å for en bedre miljøprofil har ligget på bordet lenge. Under siste Landsmøte i november i fjor, var man tydelig på at fiskerne må feie for egen dør, og at det dessuten er viktig å arbeide bredt i samfunnet, også internasjonalt, for å hindre forsøpling.

– Vi har fulgt opp Landsmøtevedtaket på miljø i flere ledd og har i forbindelse med fiskerimessen Nor-Fishing i Trondheim laget en brosjyre som synliggjør Fiskarlagets strategi mot marin forsøpling. Brosjyren skal deles ut på messen og i andre aktiviteter og møter utover høsten, forteller leder Kjell Ingebrigtsen.