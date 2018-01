Økt frykt for avlusnings-metoder

Norges Fiskarlag er svært bekymret etter at det kan påvises at dødelighetsepisoder for krepsdyr har sammenheng med kjemisk avlusning av laks, og heiser saken høyt opp på dagsordenen. -Saken er svært alvorlig, sier leder Kjell Ingebrigtsen.

Foto: Jan-Erik Indrestrand

Fiskere har i mange år kommet med bekymringsmeldinger knyttet til episoder med død reke, hummer, krabbe og krill nær oppdrettsanlegg. Fiskarlaget har vist til at dette må tyde på at krepsdyr er sårbare for utslipp av legemidler mot lakselus. Dette støttes også av nyere forskning, skriver fiskarlaget.

Sist høst startet Fiskarlaget en systematisk gjennomgang av en rekke tilfeller med massedød av krepsdyr. Resultatene viser en klar sammenheng mellom de fleste av disse dødelighetsepisodene og kjemisk avlusning.

Ledelsen i Norges Fiskarlag drøftet sist uke saken i og med Landsstyret.

Bred oppfølging

-Vi følger nå opp saken etter flere spor, også politisk, sier Kjell Ingebrigtsen.

Norges Fiskarlag er også tydelig på at dette er en sak som det først og fremst ligger til myndighetenes og Havforskningsinstituttets rolle å granske. Et spørsmål som nå reises er hvorfor det ikke er gjort mer i for å framskaffe nødvendig kunnskap tidligere.

-Vi har derfor oversendt våre innspill, vedtak og funn i denne saken til blant annet Mattilsynet, Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet. I tillegg vil vi følger opp problemstillingen overfor våre politikere, sier Kjell Ingebrigtsen.

Alvorlig tendens

-Som jeg påpekte sist uke synes det tydelig for oss at verken lusemiddelregelverket eller Mattilsynets tilsynsprogram reelt sett håndterer miljøproblematikken knyttet til lusemidler.

Vi mener derfor hensynet til fiskerne og det marine miljøet ikke tas hensyn til på en god nok måte.

Kjell Ingebrigtsen mener legemiddelbruken kan ødelegge balansen i naturen og legge brakk hele økosystem.

-Krepsdyrene er en viktig del av næringskjeden, og vi som fiskere høster bare en del av bestandene. Ved gjentatte legemiddelutslipp skades eller ødelegges både krepsdyrene og balansen i det lokale økosystemet.

-Vår frykt er i tillegg at fiskernes reduserte bruk av de ulike rekefeltene skal bli et argument for økt havbruksaktivitet og legemiddelbruk i de samme områdene, sier lederen av Norges Fiskarlag.

Forventer havbruksrespons

Fiskarlaget arbeider nå videre etter Landsstyrets vedtak og målsetting om at det skal innføres en ny og bedre regulering av kjemikalier mot lakselus, som sikrer at miljøet og krepsdyrbestandene langs kysten ikke blir ødelagt.

-Vi vil også tydeliggjøre denne saken overfor havbrukssektoren og foreholde havbruksnæringen dens egen miljøambisjon i «Havbruk 2030». Her slås det jo nettopp fast at oppdrett ikke skal redusere potensialet for fiske gjennom påvirkning av reke og andre marine bestander, påpeker Kjell Ingebrigtsen.