Økt pris for torsk

Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

Her er de dynamiske minsteprisene fra og med 7. mai:

** Torsk går opp 25 øre til 21,75 kroner (for størrelse 2,5-6 kg).

** Kongekrabbe går opp 2 kroner til 154,00 kroner (for størrelse 3,2 kg).

** Sei går ned 20 øre til 8,80 kroner (for størrelse over 2,3 kg).

Årsaken til oppgangen for torsk er en økning i eksportprisindeksen for april. Når det gjelder sei, så er det en reduksjon i eksportprisindeksen og prisen som betales til fisker for fersk sei som er årsaken til nedgangen.

For kongekrabben er årsaken til oppgangen en økning i eksportprisindeksen for fryst krabbe.

Prisene for torsk og sei gjelder frem til 20. mai og kongekrabbe frem til 10. juni.