Økt volum, samme verdi

Lakseeksporten øker i volum, men ikke i verdi. Så langt i år har gjennomsnittsprisen ligget drøyt to kroner under fjoråret, viser tall fra Sjømatrådet.

Foto: Dag Erlandsen

Norge eksporterte 320 000 tonn laks til en verdi av 21 milliarder kroner hittil i år. Det er en volumøkning på 16 000 tonn eller 5 prosent, mens verdien er på samme nivå som i fjor.

I april eksporterte vi 74 000 tonn laks til en verdi av 5,3 milliarder kroner. Volumet økte med 4 prosent for denne måneden, mens verdien økte med 442 millioner kroner eller 9 prosent.

April-prisen har økt; mens gjennomsnittsprisen for fersk hel laks var 63,56 kroner i april 2017, var den 68,52 kroner per kilo i april 2018. Hittil i år er prisen for fersk hel laks på 62,74 kroner, mot 64,99 for samme periode i fjor.

- Til tross for en god prisutvikling så langt i år, er prisen i første tertial ned med 2,25 kroner sammenlignet med samme periode i fjor. En global etterspørselsvekst og gunstig valutakurs har ikke vært nok til å veie opp for den negative priseffekten som følger av økt tilførsel. Nedgangen i pris skyldes i første rekke økt tilbud fra Norge. Prisfallet til tross, økte volumer gjør at vi likevel ser vi en total verdivekst for laks på hele 9 prosent eller 442 millioner kroner, sier analytiker i Norges sjømatråd, Paul T. Aandahl.