Økte maksimalkvoter

Mer torsk til torsketrålerne i Nordsjøen og Skarrak.

Fiskeridirektøren har økt maksimalkvotene for torsketrålere som fisker etter sei Nordsjøen og Skagerrak. I en melding framgår det at maksimalkvoten økes til 1 400 tonn for ferskfisk- og rundfrystrålere eller småtrålere og 1 960 tonn for fabrikktrålere fra og med 30. april.