Økte opplaget med 12 prosent

Kyst og Fjord økte opp laget med 12 prosent viser opplagstallene for første halvår i 2020.

- Dette er vi selvsagt fornøyd med, sier redaktør Øystein Ingilæ.

Vokste 25 prosent på ett år

Han mener at det er den omfattende omleggingen avisa har vært gjennom som nå betaler seg.

- Vi har økt opp laget med 25 prosent det siste året, dersom vi tar utgangspunkt i tallene fra sommeren 2019. Den merkbare veksten startet etter sommerferien i fjor. Siden har pilene bare pekt rett opp, sier Ingilæ.

Korona

At man i løpet av Korona-perioden har økt opplaget med mer enn 10 prosent, er han ekstra fornøyd med.

- Det viser vel at vi har kunne bringe ut relevante nyheter gjennom hele perioden.

Da Norge ble nedstengt fryktet også Kyst og Fjord smalhals og valgte å bruke permitteringer som et virkemiddel mot de man fryktet ville komme.

- Avisa permitterte 1,4 årsverk, men vi tilbakekalte de permitterte raskt ettersom det viste seg at frykten var ubegrunnet.

Annonsørene forsvant ikke, samtidig opplevde man en stor tilstrømming av nye abonnenter.

Stolt av staben

Redaktøren berømmer staben i Kyst og Fjord og sier at de har gjort en kjempejobb under omleggingen som har pågått et par år, og som ble synlig for leserne gjennom blant annet ny nettavis og eavis.

- Omstillingsarbeid er alltid utfordrende, men staben har klart å holde trykket oppe selv om det periodevis har vært mange nye ting å forholde seg til.

Det mener han også har bidratt sterkt til veksten Kyst og Fjord opplever.

Prosentvis var økningen i Kyst og Fjord for øvrig blant de beste i hele landet og lå på topp fem i opplagstabellen. Nettopplaget for Kyst og Fjord er nå på 2.297, en økning på 247 sammenlignet med de forrige tallene fra Norsk Opplagskontroll.