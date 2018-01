Ønsker Venstre velkommen i regjering

Kystfiskarlaget ønsker Venstre, og en grønnere fiskeripolitikk velkommen.

- Regjeringserklæringen har flere punkter Kystfiskarlaget ønsker velkommen. Med Venstres inntog i regjering håper vi blant annet å se en «grønnere» fiskeripolitikk som tør å ta tak i de utfordringene som næringa står overfor i klimaspørsmålene, skriver daglig leder Annsofie Kristiansen i en pressemelding.

- Vi er svært tilfredse med at regjeringen freder petroleumsvirksomhet og videre konsekvensutredning i havområdene utenfor LoVeSe og Mørefeltene i kommende periode. I tillegg vil vi trekke frem satsingen på økt verdiskapning av hver kilo fisk og andre marine ressurser, samt arbeidet med rekrutteringstiltak i næringen som særlig positivt. Dette er saker Kystfiskarlaget har fremmet som viktige saker for kystflåten, og som vi har jobbet politisk for å øke fokuset på gjennom de siste årene.

Kystfiskarlaget registrerer samtidig at det legges opp til videre struktureringsmuligheter i fartøygruppen over 11 meter og at man vurderer strukturering også for fartøygruppen under 11 meter.

- Kystfiskarlaget mener dette er feil vei å gå, og at en slik satsing vil være på kollisjonskurs med målsetningen om økt rekruttering og økt kvalitet i næringa. Denne flåtegruppen er, og vil fortsatt være lønnsom uten strukturering, og er med å sikre en forutsigbar og jevn råstofftilførsel med høy kvalitet til lokale fiskebruk. Den minste flåten fungerer også som springbrett for mange unge som ønsker å etablere seg som fiskere, hvorpå strukturering vil føre til at det blir vanskeligere for unge å komme seg inn i næringa. For øvrig ønsker vi en ny stortingsmelding om pliktsystemet velkommen, som vi i denne omgang håper vil ta inn over seg kystens interesser i større grad enn det forhenværende stortingsmelding gjorde, mener Kystfiskarlaget.