Ønsker at alle fiskefartøy under 15 meter skal pålegges AIS

– AIS gir bedre sikkerhet for alle fartøy og bedre oversikt og samarbeid på fiskefeltet.

Mens elektronisk sporing og -fangstrapportering ikke er ønskelig.

Vil pålegge alle fartøy

Det skriver Vestvågøy fiskarlag i sitt årsmøtevedtak. Laget vil også utvide fangstrapporteringen

Vestvågøy fiskarlag mener at dagens applikasjon for fangstrapportering for fartøy mellom 13 og 15 meter blir pålagt alle fiskeriregistrerte fartøy, samt fritidsfiskere under 15 meter.

– AIS godt nok

Den minste flåten skal allikevel unntas.

Elektronisk fangstrapportering og satelittsporing på den mindre flåten (8-15m) er ikke ønskelig fordi det vil gi en for stor økonomisk belastning, spesielt for åpen gruppe. Vi mener at AIS vil være en god nok overvåkning for fiskeridirektoratet.

Vil montere kameraovervåkning

Dessuten ber de om at den manuelle kontrollen fra Fiskeridirektoratet økes. –

– For å få bukt med fiskerikriminalitet mener styret at større fysisk tilstedeværelse av kontrollører på kai anleggene ved landing, er den som vil gi best resultat mot fiskerikriminalitet. Vi mener også at fiskeridirektoratet burde bruke energi på kontrollering av inn/ut-kvantum som blir kjøpt og solgt på landingsmottakene. Vi mener også at montering av kamera på landingsanleggene vil være en vei å gå.