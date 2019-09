Ønsker eget kvoteområde i vest

Høyre i Nord vil ikke åpne kongekrabben for alle i Finnmark, men ber Nærings- og Fiskeridepartementet se på muligheten å opprette et eget forvaltnings- og kvoteområde for kongekrabbe vest for 26 grader som inkluderer Kvalsund, Hammerfest, Alta, Loppa og Hasvik kommune.