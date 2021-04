Ønsker flere helårsfiskere

- Selv om tallene viser at det de siste ti årene er blitt stadig flere i fiskermanntallet med Vardø som adresse, er det for få som er helårsfiskere. På mange måter er kongekrabben blitt en ulykke, i den forstand at flere fiskere er i åpen gruppe, og drifter bare deler av året, sier fisker Kent Are Esbensen (45).