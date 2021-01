Ønsker kartlegging av nye områder

Fiskebåt vil ha nye kartleggingsområder inn i langtidsplanene for Mareano-prosjektet.

I et innspill til Nærings- og fiskeridepartementet framholder organisasjonen at Mareano-prosjektet bør kartlegge områder som er pekt ut for nye næringer som havvind, havbruk og mineralutvinning på havbunnen. I tillegg bør områder som i dag er stengt for fiske i Barentshavet utforskes nærmere.

Konsesjonssøker er ansvarlig

Slik reglene er i dag, er det konsesjonssøkeren som er ansvarlig for å kartlegge bunnforholdene før etablering av en ny installasjon. Men en aktør er kun pålagt å kartlegge området der de konkret søker. Det er dermed ikke sikkert at de benytter den beste plasseringen innenfor de utpekte områdene.

- Fiskebåt mener derfor at Mareano kan være et relevant verktøy for å skaffe data som kan brukes for å plassere nye aktiviteter, som havvind og havbruk til havs. Dette vil sikre at installasjonene vil bli plassert der de vil gjøre minst miljømessig skade, skriver Fiskebåt i et brev til Nærings- og fiskeridepartementet.

Fiskebåt har også tidligere kommentert dette, blant annet i høringssvaret i forbindelse med åpning av områder etter havenergiloven.

Karlegging er hensiktsmessig

brevet til departementet blir det vis til at dette er eksmpler der en Mareano kartlegging vil være hensiktsmessig, for å unngå områder som er mest sårbar for oppvirvling av sedimenter.

- En slik kartlegging vil også kunne belyse andre viktige fysiske eller biologiske verdier som det vil være gunstig å ta hensyn til, heter det i brevet.

Utover dette er Fiskebåt opptatt av at områdene som er stengt for fiske i Barentshavet sjekkes nærmere.

Mareano-prosjektet er etablert for kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske havområder. Prosjektet er et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelser og Kartverket.