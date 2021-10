Ønsker mer aktivitet

Pelagisk Forening ønsker økt aktivitet langs kysten, og er positivt til at Nærings og Fiskeridepartementet nå har satt fokus på temaet.

Pelagisk Forening har medlemmer i gruppene ringnot, pelagisk trål og stor kyst og definerer «bearbeiding» som all behandling av fisk utover bløgging. Det vil si også sløying og hodekapping, i tillegg til at fisk blir brukt som råstoff til foredling samt produksjon av mel og olje.

Ingen rask løsning

- Det er ingen rask løsning. Alt henger sammen med alt. Økt bearbeidingsgrad fordrer innovasjon produktutvikling, automatisering, markedsarbeid, arbeidskraft og attraktive helårige arbeidsplasser. Det meste av fisken blir eksportert, og Norge bestemmer derfor ikke alt selv. Gode handelsavtaler er derfor viktig.

Konkurransedyktighet

Det første budet, for å øke bearbeidingsgraden av fisk i Norge, er at fangstene faktisk blir levert i Norge, framholder foreningen.

De peker på at for havgående fartøy som driver fiskeri i Nordsjøen gjør relativt korte avstander det enkelt å lande i andre land. Det er altså ikke selvsagt at fisk fisket i NØS blir levert i Norge.

Økt av bearbeidingsgrad betinger derfor en konkurransedyktig landindustri som har kapasitet nok til å bearbeide fisken.