Ønsker mer markedsfokus

Brexit og markedstilgang. Kjell Ingebrigtsen framholdt at dette er noe av hovedpoengene for norsk fiskerinæring de kommende årene, da han mandag ettermiddag møtte statsministeren.

Fiskarlaget møtte mandag statsministeren og uttrykte optimisme på vegne av næringen for 2017 og oppfordret regjeringen om å prioritere arbeid med markeds- og handelspolitiske vilkår.

Kontaktutvalg

Norges Fiskarlag var representert ved leder Kjell Ingebrigtsen og generalsekretær Otto Gregussen til møtet i statsministerens kontaktutvalg mandag formiddag.

Møtet markerer starten på årets lønnsoppgjør og Fiskarlaget benyttet anledningen til å være tydelig på hvilke rammevilkår som påvirker sjømatnæringen.

Kjell Ingebrigtsen fremhevet at situasjonen for de viktigste fiskebestander i havet er god og at markedene etterspør våre produkter. Det gir optimisme i en viktig eksportnæring for landet.

-Imidlertid er vi helt avhengig av at vi har en tilstrekkelig og god nok markedsadgang, spesielt til våre hovedmarked, EU – som tar hele 65 prosent av norsk sjømateksport, sa Ingebrigtsen i sitt innlegg for Erna Solbergs forum.

Kjell Ingebrigtsen fremhevet at det er mange år siden norsk fiskerinæring ble subsidiefri og at ethvert lønnsoppgjør har stor innvirkning også for sjømatnæringen.

Eidissen-rapporten

- Eidessen-utvalgets rapport har dette året stor betydning for våre fremtidige vilkår. Det kommer en egen Stortingsmelding basert på deres innstilling. Vi ser frem mot forenkling og forbedring av regelverk som grunnlag for videre fornying og styring av vår næring. Regelverk som blir liggende fast over tid. Også vår næring har krav på det, fremhevet lederen i Fiskarlaget.

- 95 % av all norsk fisk eksporteres. Det ligger derfor et tungt ansvar knyttet til arbeidet mot EU og Storbritannias Brexit, poengterte Ingebrigtsen.

Han understreket at næringen gjennom Sjømatalliansen har et arbeid og en dialog med blant annet myndighetene med felles mål om å forbedre markedsadgangen og handelsbetingelsene for norsk sjømat.