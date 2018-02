Ønsker mer rettferdighet

Sjømat Norge mener de minste oppdrettsselskapene ikke har samme vilkår som de store i auksjoneringen av nye tillatelser, og ber myndighetene endre dagens modell.

Sjømat Norge mener myndighetene må gi små og store laksebedrifter like vilkår når nye tillatelser blir lagt ut på auksjon.

Regjeringen innførte i 2017 det såkalte ”trafikklyssystemet” der det åpnes for vekst i lakseproduksjonen i ”grønne” produksjonsområder. En del av veksten skal tildeles gjennom auksjon av nye tillatelser.

I et møte med Nærings- og fiskeridepartementet sist uke ba Sjømat Norge om at ordningen innrettes slik at alle havbruksbedrifter må gis reell mulighet til å delta på disse auksjonene.

– Vi er opptatt av like vilkår og at også mindre oppdrettere må få reell mulighet til å by på tillatelsene. Derfor mener vi disse auksjonene bør gjennomføres som lukkede budrunder, at auksjonene skjer i alle regioner samtidig og at veksten blir auksjonert ut tonn for tonn, sier Elin Tveit Sveen som er tillitsvalgt for havbruksmedlemmene i Sjømat Norge.

Spesielt det siste punktet vil være viktig for de minste laksebedriftene.

Nærings- og fiskeridepartementet arbeider nå med en forskrift for hvordan tildelingen av nye tillatelser skal foregå.

– Forslaget om å differensiere auksjonene mellom mindre og større havbruksselskaper tror vi ikke er klokt. Det er ikke forskjell i inntjeningen per tonn MTB for mindre og større selskaper, og dessuten vil en slik differensiering ifølge jurister ikke være i tråd med internasjonalt konkurranseregelverk, sier Tveit Sveen.