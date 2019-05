Ønsker økt foredling i Norge

Det viser PwC sitt «Sjømatbarometer 2019», hvor 169 respondenter fra den norske sjømatnæringen har blitt intervjuet. Barometeret viser at 2 av 3 tror på en økt foredling i Norge de neste fem årene. Kostnadsnivået og lav lønnsomhet innen foredling blir trukket frem som en av hovedårsakene til lav foredlingsgrad i Norge. – Det er en spennende utvikling i sjømatsektoren, også når det gjelder å utnytte hele fisken. Regjeringen har som ambisjon å skape mer verdier av hver kilo fisk, så her er det mer å hente enn bare råstoffet, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik. - Vi bør ha større fokus på økt foredling i Norge, både for å stimulere til en økt verdiskaping men også for å sikre en bærekraftig utnyttelse av en verdifull ressurs. Dette er en utvikling vi i større grad ønsker å legge til rette for, sier Inger Solberg, divisjonsdirektør for bærekraft i Innovasjon Norge. I dag består størsteparten av eksporten av fisk fra Norge av hel fisk, noe som betyr et betydelig tap av verdiskaping. I tillegg til at mesteparten av fisken blir eksportert hel, peker også Sjømatbarometeret på at norske fiskere forsynte måker med mat i form av restråstoff for rundt 350 millioner kroner i 2017. -Vi bør gå fra å være råvareleverandør til å bygge en industri. Flere rapporter peker på muligheter for mer foredling i Norge. Merkevarebygging, produkt- og teknologiutvikling er helt sentrale elementer for økt lønnsomhet og konkurranseevne i fremtiden. Denne utviklingen ønsker vi i Innovasjon Norge å være en del av, sier Solberg. Store muligheter for verdiskaping

I følge PwC rapporten «Økt foredling av sjømat og restråstoff i Norge» som ble produsert i fjor på oppdrag av Innovasjon Norge, har havbruksnæringen i Norge årlig tilgang til over 1,3 millioner tonn råstoff og restråstoff av høy kvalitet. Dersom alt dette hadde blitt bearbeidet ville det gitt rundt 421 000 tonn råstoff til andre produkter, noe som er en dobling av nåsituasjonen. - Vi tror det ligger et betydelig potensial her. Bare dagens råstoffstrømmer fra laks og ørret representerer en enorm mulighet for næringen. Dersom vi bruker en brøkdel av dette volumet for å produsere mer mat for humant konsum, dyremat og eller biomarine ingredienser, så viser rapporten et verdiskapingspotensial på mellom en til åtte milliarder kroner innen 2050, avslutter Solberg.