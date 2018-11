Ønsker seg en drosjemodell

Mener kvotene skal tilbakeføres staten når fiskeren oppnår pensjonsalder.

Av Inge Bjørn Hansen

Professor Peter Ørebech ved Universitetet i Tromsø mener at det som nå skjer med kvotehandel over en lav sko må ta en slutt. Hans forslag er at kvotene skal følge den enkelte fisker til denne går av med pensjon. Så skal kvotene tilbakeføres til staten.

Det var under en debatt om fremtidens kvotesystem arrangert av avisa Nationen at professoren kom med denne modellen. Han tok eksempel av drosjeløyver. Her kan drosjesjåføren kjøre med hvilken som helst bil men likevel beholde løyvet. Når pensjonsalderen kommer må løyvet leveres tilbake og søkes på av andre. Tanken er at da kan en ny generasjon overta på vegne av Norge.

Debatten for øvrig handlet om et kjent tema. De politiske partiene deltok. Senterpartiet og SV mener at dagen politikk med salg av kvoter ikke bare vil rasere fiskeværene i Finnmark, men også om kun få år sørge for at det meste av fisken blir tatt opp av noen få rederier.