Ønsker større plass for «robust-kyst» utenfor grunnlinja

Fiskarlaget Nord vedtok på styremøtet mandag å be den større kystflåten få adgang på Jennegga-Malangsgrunnen som kompensasjon for at de ikke fisker kystnært. – I praksis vil de da kunne få større muligheter enn de har nå, sier styreleder Roger Hansen.