Ønsker ungdommens synspunkter

Norges Råfisklag arrangerer skolekonkurransen «sjømat og ungdom» for å se hva fiske og sjømat betyr for unge i dag.

Foto: Thea Klaussen, Camilla Kjellbergvik, Runa Kvalvik

– Sjømat og ungdom. To viktige fokusområder hver for seg – og sammen. Med denne konkurransen ønsker vi å rette et sterkere fokus på den fantastiske sjømatnæringen blant neste generasjon sjømatkonsumenter og forvaltere av havets ressurser; ungdommen, sier prosjektleder i Norges Råfisklag, Lisbeth Drotz.

Webredaktør Lisbeth Drotz tar film ved sjømatbedriftsbesøk

Vil snu trenden

Tall fra Norges Sjømatråd viser at vi spiste 15 prosent mindre fisk i 2017 enn året før – og det er størst nedgang blant dem under 34 år. Norges Råfisklag håper skolekonkurransen kan være et bidrag til at flere unge spiser mer fisk og engasjerer seg i fiskerinæringen.

– Vi ønsker et klarere bilde av hvilket forhold unge har til næringen – i tillegg er det en veldig god anledning for elevene til å utforske og lære mer om norsk villfisknæring, sier Drotz.

Norges Råfisklag er det største av Norges seks fiskesalgslag. Råfisklagets distrikt strekker seg fra Nordmøre til Finnmark.

Kan vinne 20.000,-

Alt bidragsyterne trenger å gjøre for å delta i Råfisklagets konkurranse er å sende inn en videosnutt, på maksimalt to minutter, som på en eller annen måte svarer på spørsmålet: «Hva betyr fiske og norsk villfanget sjømat for deg?». Og premien – ja, den går en hel klasse til gode.

– Deltakerne er med i konkurransen om inntil 20.000 kroner til klassen sin. Vi vil se små videosnutter som viser elevenes personlige forhold til fiske og sjømat. Det kan være matlaging, gode historier, inspirerende mennesker, konkrete situasjoner – ja, her er det bare fantasien som setter grenser, sier Drotz.

Mediastudent Camilla Kjellbergvik dokumenterer fiskearbeid

Den norske fiskeflåten bidrar sterkt til verdiskapingen i Norge. Og 2017 ble nok et rekordår for norske fiskere.

– Vi har så mye å være stolt over i næringen. Fiskeflåten i vårt distrikt er et stort antall små og mellomstore bedrifter, som eies og drives lokalt, og som legger igjen store verdier i sine lokalsamfunn, sier Drotz.

Skoleklasser

Konkurransen gjelder for klasser på ungdom- og videregående skoler i Råfisklagets distrikt, og frist for innsending av filmsnutten er 23. mars 2018.

– Vi håper mange skoleklasser blir med på konkurransen og viser oss hva fiske og sjømat betyr for akkurat dem.