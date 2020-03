Ørlite rekehopp i sør

Kvoterådet for reker i Skagerrak og Norskerenna blir på 8.736 tonn. Det er en liten oppgang fra forårets krisekvote.

I fjor beregnet forskerne at rekebestanden var så lavt at det nesten var på et historiske lavpunkt og ga et kvoteråd ut fra det.

Fortsatt under føre-var-grensa

– Nå er det 2018-årsklassen som dominerer fangstene og løfter bestanden. Denne årsklassen er relativt god, sier Guldborg Søvik, bestandsansvarlig for dypvannsreke hos Havforskningsinstituttet.

Men selv om man ser et ørlite lysglimt er rekebestanden i sør er bestanden fortsatt under den definerte føre-var-grensa. Derfor blir kvoterådet fra havforskerne konservativt, og ender på 8 736 tonn i 2020.