Øving mot rømming

Oppdretterne må øve regelmessig på planene mot rømming, for å sikre at planene er gjennomførbare, skriver Fiskeridirektoratet.

Foto: Dag Erlandsen

Direktoratets reviderte veileder for beredskap ved rømming av fisk fra akvakulturanlegg er nå klar.

– Vi ønsker at veilederen brukes til å gjennomgå og oppdatere planverket rundt beredskap ute i næringen, og mener at den også er nyttig i arbeidet med å forebygge rømming, sier Øyvind Lie, direktør ved kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet har i samarbeid med Sjømat Norge, Norsk Industri og Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) utarbeidet veilederen for beredskap ved rømming av fisk fra akvakulturanlegg.

I veilederen skisserer elleve ulike scenarier fra reelle hendelser med rømming av fisk som kan brukes i øvelser.

Veilederen oppsummerer viktige deler av regelverket om rømming av fisk fra akvakulturanlegg, og utdyper kravet om at det til enhver tid skal foreligge en oppdatert beredskapsplan tilknyttet rømming.

– Det er viktig at det gjennomføres regelmessige øvelser for å sikre at planene er gjennomførbare, og at alle har forstått innholdet og er trygge i sin rolle, sier Lie.