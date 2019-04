Øyboernes egen «trailer»

Å drive gård på ei øy utafor allfarvei fordrer smarte logistikkløsninger når nærmeste vei stopper på andre siden av sundet. Dette har villsaubøndene på Kjøtta i Harstad kommune klart å få til.

Bønder holder for det meste til på land. Men Arild Andreassen har mange timer bak roret i M/S ”Villfart” i løpet av et år.

Øya Kjøtta, som ligger et kvarters båtreise med hurtigbåt fra Harstad by, har ikke annen offentlig kommunikasjon enn nettopp denne passasjer-hurtigbåten. I likhet med flere øyer i øyriket i Harstad kommune, er dette ei bilfri øy, og da sier det seg selv at frakt av varer og gods blir vanskelig. For ikke å snakke om når levende dyr skal hit eller dit.

Spesialbygget fartøy

Andreassen er villsaubonde i Stihaug Villsaulag DA, sammen med kona Guro Pettersen og Wigdis Einvold Kleven. De tre har en flokk på 170 villsauer. Dyra har fått bukt med gjenngroinga som preget Kjøtta for 20 år siden, etter en periode der øya var nesten helt fraflyttet på grunn av nedleggelse av sildoljefabrikken.

– I begynnelsen bar og sleit vi på sauer, og det var ei logistikk-tenking større enn størst når for eksempel sauene skulle til slakteriet, forteller Andreassen.

Dette ble for tungvindt, og villsaubøndene gikk sammen med Villsau Åkerøy DA på naboøya, og Leif Jensen på øya Rogla, om å kjøpe et spesialbygget fartøy for frakt av sauer.

Nybygget ble levert av Hemnes Mekaniske Verksted og er registrert på Vågsfjord Beitelag. Båten bærer navnet M/S ”Villfart”, er 11 meter lang og 3,90 meter bred, bygget i aluminium. Baugen er tverr og kan legges ned, båten fungerer altså som et landgangsfartøy. Det 10,50 meter lange dekket kan seksjoneres ved hjelp av grinder.

Koples direkte på slaktebilen

– Båten kan ta opp til 130 villsauer/lam. Ved slaktetider frakter vi dyra inn til Harstad der båten koples direkte på slaktebilen, forklarer Andreassen som er fast skipper om bord.

Han er ettertraktet i øyriket, og stiller opp når andre bønder trenger hjelp med å få fraktet dyrene sine for eksempel til og fra sommerbeite.

– Båten veier fem tonn, og har vist seg å være veldig praktisk i bruk. Den har en to meter høy rekke med tretti centimeter rekkverk øverst. Med to 150 hk Suzuki påhengsmotorer kan den gjøre en fart på 23 knop. Vanlig marsjfart er 14-15 knop.

Det har etter hvert vokst seg til mange oppdrag med forskjellig fraktegods til øyene, spesielt de uten fergeanløp.

Fraktet gravemaskin

– Ja, det har blitt mang slags frakt med ”Villfart”. Fôr, bygningsmateriell til hytter ute i skjærgården, traktorer og gravemaskin. For å nevne noe, sier Andreassen.

Han har ei fartstid på 35 år bak seg i anleggsbransjen, og da han fikk overta en Takeuchi gravemaskin på fem og et halvt tonn, bar det om bord i sauefraktebåten og hjem til Kjøtta med ”kjempen”. Gravemaskinen har han også fraktet med seg til ei av naboøyene for å gjøre gravearbeid der.

– Vi har god økonomi på båten. Og det er jo veldig viktig. For skulle vi for eksempel få et havari på en av motorene, må vi ha et overskudd å ta av, sier han.