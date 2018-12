Øyner løsning for Bjørnfjell

Åpningstiden ved tollstasjonen på Bjørnfjell kan bli utvidet med tre timer.

Situasjonen for fisketransporter som stresser med å nå frem i tide for å passere tolla på Bjørnfjell er hyppig omtalt i nordnorske medier og fiskeripressen. Situasjonen var tema da Sjømat Norge møtte representanter for Tollvesenet i Harstad forrige uke. Ifølge Intrafish (krever abonnenement) ble man her enige om at Tollvesenet skal jobbe for å utvide åpningstiden fra klokken 23.00 i dag til 02.00.

Endringen kan bli gjennomført fra neste høst, ifølge Intrafish.

I tillegg jobbes det med en løsning som gjør at fisken kan tollklareres digitalt, uten bruk av fysiske tollpapirer. Dette er et litt lengre lerret å bleke, ettersom det blant annet må gjøres endringer i svensk tollov.