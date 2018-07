Øystein er 50

Kyst og Fjords redaktør feirer denne helga sine første 50 år.

Selve dagen var tidligere denne uka, men feiringen foregår altså i helga.

Kjøllefjord-gutten har en rikholdig bakgrunn i pressen før han etablerte Kyst og Fjord sammen med tre andre i begynnelsen av 2011.

Han hadde sin start i Finnmarksposten for knappe 30 år siden, før han ble en del av Finnmarkens redaksjon i 1993.

Her jobbet han en håndfull år før han ble hentet til Fiskaren og deretter Intrafish.

Etter periode som frilanser og en tid som fiskekjøper i Kjøllefjord, ble Kyst og Fjord AS stiftet.

Ingen tvil om at fiskeriene står hans hjerte nært.

Øystein er i dag både daglig leder og redaktør i avisen.

Han har gitt uttrykk for at noen spesielle gaver er han ikke ute etter, men har et hjerte for et prosjekt i Kenya, hvor han og kona Trine oppholdt seg flere måneder et par år tilbake i tid, da sønnen Michael ble adoptert.

Da satte de spor etter seg i regionen Galisirwa, der de etablerte et vannprosjekt for lokalbefolkningen, som fram til da måtte hente vann flere kilometer unna. Nå har de vannet på stedet.

Øystein ble i den anledning utnevnt til høvding i dette masai-samfunnet.

Nå holder de på å samle inn penger til å få etablert skole på stedet. Masaiene der er analfabeter med få unntak.

Der er ca 200 barn som vil sokne til en slik framtidig skole. Øystein og hans Trine håper å få det realisert prosjektet i løpet av 1-2 år.¨

De har knyttet til seg kenyanske venner som har etablert og driver skoler ikke så alt for langt unna.

De har lovet å hjelpe dem med alt det praktiske bare vi klarer å skaffe til veie nok midler.

Så gjerne en gave til prosjektet i stedet for noe til jubilanten.

Kontonr til prosjektet er 4605.42.59352.

Han får gratulasjoner fra de andre i staben!