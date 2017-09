Også russerne frykter olja

Norges Fiskarlag får støtte for sitt syn på oljeutvinning i LoVeSe fra den russiske fiskeriorganisasjonen Fiskeriindustriunionen i Nord.

Foto: Statoil

I forbindelse med regjeringspartienes sonderinger mot øvrige partier etter årets Stortingsvalg, har Norges Fiskarlag i dag sendt brev til statsminister Erna Solberg, og også leder i Arbeiderpartiet og opposisjonsleder Jonas Gahr Støre, angående regjeringens og Arbeiderpartiets ønske om konsekvensutredning av LoVeSe.

Gahr Støre sa tirsdag til NTB at han er villig til å utnytte den nye situasjonen på Stortinget til å fremme Arbeiderpartiets politikk, også i denne saken. Arbeiderpartiet kan da bli en viktig samarbeidsfaktor for Høyre-Frp-regjeringen i å danne flertall for å åpne opp dette området for olje- og gassutvinning.

I det tydelig formulerte brevet fra den russiske Fiskeriindustriunionen til Norges Fiskarlag sier generaldirektør Nikolai Demianenko at de fullt og holdent støtter Norges Fiskarlags standpunkt om at det ikke må settes i gang petroleums- og leteaktivitet i områdene Nordland VI, Nordland VII, Troms II og Mørebankene. Dette begrunnes med at disse områdene er svært viktige gyte- og fangstområder og en aktivitet i disse områdene kan få store negative konsekvenser for fiskerinæringen både i Norge og Russland. Dette er områder som må behandles særskilt og er viktige både for norske og russiske fiskere.

– Uttalelsen fra den russiske Fiskeriindustriunionen understøtter på alle måter Fiskarlagets syn i saken, og den er dermed nok et fagtungt innspill til Solberg-regjeringens videre vurdering og håndtering, sier leder av Fiskarlaget Kjell Ingebrigtsen.