Ola flyr videre

Ringnotreder Ola Olsen (57) flyr videre, tross konkursen i FlyViking. Neste flyselskap heter NextMove.

Selskapet har en aksjekapital på åtte millioner kroner og eies av Ola A. Olsen, som også er styreleder, ifølge en pressemelding. Ringnotrederen i Austevoll, opprinnelig fra Havøysund, tapte store penger på konkursen i FlyViking, men har fortsatt tro på konseptet.

Selskapet skal drive flyruten Ørland-Oslo-Ørland videre, heter det i en pressemelding fra NextMove.

Eieren bak det nye selskapet viderefører flygingene i samarbeid med Danish Air Transport A/S (DAT), etter at FlyViking innstilte driften 12. januar.

– Vi ser at det er mulig å fly med god økonomi på ruten Ørland-Oslo-Ørland, siden passasjertallene har vært oppløftende. Ørland er som alle kjenner til i sterk vekst med en spennende utvikling både innenfor privat og offentlig sektor. Spesielt er utbyggingen av Ørland flystasjon viktig, og vi vet at aktører knyttet til utviklingen av basen har behov for stabile flyginger til og fra hovedstaden i mange år fremover, sier daglig leder Heine Richardsen pressemeldinga.

Foreløpig har selskapet kun den ene ruta, men ifølge pressemeldingen har Richardsen & co. FlyViking i bakhodet for videre utvikling av NextMove.

– Vi har tatt inn over oss de utfordringene som gjorde at FlyViking valgte å avvikle driften. Spesielt gjelder dette gode og fremtidsrettede løsninger for billettbestilling for både privat- og bedriftsmarkedet, sier Richardsen.