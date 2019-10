Oldervik kjøper Øksfjordbruket

Oldervik Fiskeindustri AS overtar konkursboet etter Polar Arctic Seafood AS i Øksfjord. Det ble klart da Oldervik og bostyrer Ingar Nordmo Olsen i dag kom til enighet om pris.

Oldervik Fiskeindustri har over tid sett på muligheten å etablere seg flere steder, for økt tilgang til hvitfisk og skalldyr.

- For å kunne forsyne et stadig voksende sjømatmarked, er tilgang på råstoff av største viktighet for oss. Vi i Oldervik Fiskeindustri mener Øksfjordbruket er strategisk plassert i forhold til fiskeressurser med sin beliggenhet i Vest-Finnmark. Vi ønsker å komme i gang i Øksfjord så snart som mulig, og ser frem til at den økte aktiviteten også vil gi positive ringvirkninger for lokalsamfunnet, sier Daglig leder i Oldervik Fiskeindustri, Hans Ivar Pedersen i en pressemelding.

Fiskebruket i Øksfjord innledet i fjord høst gjeldsforhandlinger med kreditorene sine for å løse selskapets problemer, med en frist på et halvt år på å finne en løsning. Men man kom ikke mål, dermed ble fiskebruket slått konkurs i februar i år. Selskapet hadde 52 millioner i gjeld da konkursen ble åpnet.

Hva Oldervik Fiskeindustri har gitt for anlegget vil imidlertid ikke partene gi noen opplysninger om.