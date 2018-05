Oljeskadd yngel oppfører seg beruset

Forsøk ved Havforskningsinstituttet viser at fiskeyngel som utsettes for oljesøl svimer rundt og blir et lett bytte for større byttedyr.

Foto: NIFES

Forsker Bridie Allan ved Havforskingsinstituttet gjennfomfører for tiden en studie for å se hvordan egg, larver og yngel blir påvirket av oljeforurenset vann.

I tillegg til å slå fast at forurensingen gir store defekter på larvestadiet, har forskerne kunnet se at oljeforgiftet yngel mister sin naturlige adferd. Både frisk og oljeskadd yngel ble sluppet i en tank med større fisk, med klar forskjell.

- De oppfører seg som di er «overmodige og fulle», og ikke bryr seg om de blir spist. Det er ikke særlig smart for en liten fiskelarve, sier Bridie Allan til NRK.